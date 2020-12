Paura a Napoli, le forti onde invadono il lungomare provocando notevoli danni

Napoli. Il maltempo continua a flagellare la città con piogge abbondanti e forti raffiche di vento. SI registrano diversi danni nella città partenopea ma i più importanti sono sul lungomare dove le onde si sono abbattute con violenza sulla strada, oltrepassando i muretti di recinzione ed abbattendo i parapetti. I ristoranti, chiusi per l’emergenza Coronavirus, pagano le conseguenze della forte ondata di maltempo con il mare che ha spazzato via tavolini, sedie e perfino i tendoni. Anche due auto che si trovavano a transitare sul lungomare sono state colpite dall’acqua. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. Via Partenope è stata chiusa e sul posto sono giunti i Carabinieri per cercare di mantenere la sicurezza.