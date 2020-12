Patch Adams e la lettera a Mirkò di Vietri sul Mare: “Italiani, rilassatevi e dedicatevi all’arte”

Una sorpresa arriva da Vietri Sul Mare, città dell’artista Mirko Guida in arte “Mirkò”: proprio a lui è arrivata una lettera da parte del suo amico Patch Adams, la cui vita è stata narrata al cinema da Robin Williams nel suo omonimo film plurinominato agli Oscar e ai Golen Globe.

Nella lettera il Dottore invita gli italiani, purtroppo da settimane colpiti dal Coronavirus, di non perdersi d’animo, di rilassarsi e di dedicarsi all’arte, sempre considerata una forma di grande medicina.

La lettera

Rilassatevi… siete vivi e non siete soli. Avete gli uni gli altri. Evviva! Forse è tempo per un bel libro grande e lungo, forse è tempo per il fremito della creatività. In che modo può la vostra creatività rapportarsi a questi tempi? L’arte è sempre stata una forma di grande medicina…