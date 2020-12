Parte oggi la Lotteria degli scontrini: come funziona

La Lotteria degli scontrini pronta al debutto. A partire da oggi 1° dicembre si potrà effettuare la registrazione sul sito dell’iniziativa del governo sull’apposito portale per ottenere il proprio codice Lotteria e da gennaio 2021 si potranno accumulare biglietti virtuali per le estrazioni che danno diritto a ricchi premi.

L’iniziativa del governo fa parte del “Piano Italia Cashless” approvato nella legge di Bilancio, che introduce oltre alla Lotteria degli scontrini anche il cashback. L’obiettivo è incoraggiare i pagamenti elettronici e l’emissione degli scontrini, introducendo rimborsi o premi per chi fa acquisti. Per la Lotteria degli scontrini, esibendo il proprio codice quando si fanno acquisti nei negozi fisici, sia in contanti o con carte di pagamento, si otterrà un biglietto virtuale per ogni euro speso. I biglietti daranno la possibilità di partecipare alle estrazioni, sia ordinarie che zerocontanti, che avranno cadenza settimanale, mensile e annuale.

Lotteria degli scontrini: come funziona

La Lotteria degli scontrini è gratuita e collegata ai normali acquisti dei consumatori. I requisiti per partecipare sono la residenza in Italia ed essere maggiorenni. Mostrando al momento dell’acquisto il codice lotteria, che può essere generato dal 1° dicembre sul portale dell’iniziativa, si otterrà uno scontrino elettronico, ma soprattutto il biglietto virtuale per partecipare alle estrazioni.

Per ogni euro speso, si avrà un biglietto virtuale fino a un massimo di 100 biglietti per gli acquisti con un importo pari o superiore a 1000 euro. Questo significa che con 10 scontrini si potranno ottenere fino a 10mila biglietti virtuali. Inoltre, spendendo 1,50 euro, si otterranno comunque due biglietti virtuali.

La partecipazione alla lotteria è prevista per gli acquisti nei negozi fisici coi seguenti metodi di pagamento: contanti, bancomat, carte di credito, debito, prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata.

Nell’iniziativa non sono compresi gli acquisti online, né quelli per cui il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria degli scontrini: come ottenere il codice

A partire dal 1° dicembre sul sito ufficiale della Lotteria degli scontrini si potrà accedere alla sezione “Partecipa ora”, dove digitando il codice fiscale si otterrà il proprio codice Lotteria. Una volta ottenuto andrà stampato su carta o salvato sul proprio dispositivo mobile (basta una foto), così da poterlo esibire al momento dell’acquisto presso i negozi.

Il codice è abbinato al codice fiscale, così che la privacy dell’utente venga preservata: né gli esercenti, né altri soggetti potranno risalire all’utente per fare profilazioni e ottenere dati sulle sue abitudini di spesa. Nel caso in cui il codice venga perso o dimenticato, potrà essere facilmente recuperato nell’area riservata oppure se ne potrà generarne un altro accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” del sito.

Lotteria degli scontrini: estrazioni e premi

Le estrazioni a partire dal 2021 saranno effettuate con cadenza settimanale, mensile e annuale. I premi in palio per le estrazioni ordinarie, riservate ai soli consumatori, sono:

sette premi da 5.000 euro ciascuno per le estrazioni settimanali

tre premi da 30.000 euro ciascuno per le estrazioni mensili

un premio da 1 milione di euro per l’estrazione annuale

Le estrazioni zerocontanti invece premiano sia i consumatori che gli esercenti e questi sono i premi in palio: