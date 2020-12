Parigi. Champions. Senza pubblico per il Covid per il calcio non dovrebbero esserci problemi, invece è avvenuto l’incredibile . Poco prima del 20′ al Parco dei Principi sarebbe successo qualcosa di inspiegabile. Il quarto uomo avrebbe usato un termine razzista per rivolgersi a Demba Ba, attaccante dell’Istanbul Basaksehir, il quale sbigottito avrebbe iniziato a inveire nei suoi confronti, tanto da scatenare il putiferio in panchina e interrompere la gara. Le squadre hanno abbandonato il terreno di gioco, palesemente scioccate dall’accaduto.

QUARTO UOMO O QUARTO UFFICIALE

Nel calcio, il quarto ufficiale (chiamato comunemente dalla stampa del settore quarto uomo) è un ufficiale di gara che collabora con l’arbitro e con i due assistenti arbitrali nella direzione della partita.

Il quarto ufficiale ha i seguenti compiti:

• coadiuvare l’arbitro su richiesta dello stesso, nelle faccende burocratiche prima, durante e dopo la gara (in genere, ad esempio, esegue l’identificazione dei calciatori);