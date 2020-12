Pallavolo, La Folgore Massa: “AUGURI DI UN “FOLGORANTE” 2021″

Un anno in cui si è giocato davvero poco questo 2020 ma appuntamento ad uno nuovo in cui la Folgore Massa promette di essere più carica che mai: “Ci lasciamo alle spalle un anno durissimo, anche per lo sport. Un anno crudele in cui la pandemia ha fatto sbattere contro un muro i nostri sogni, una finale di Coppa Italia conquistata con i denti e non disputata, un playoff promozione per la serie A che sembrava più che mai alla nostra portata! In anni come questi, solo chi crede ostinatamente in quello che fa, non cambia una virgola e cerca di correre più forte verso i propri sogni. Alcuni volti in questa foto, non li conoscete ancora, si sono allenati tra mascherine, igienizzanti, tamponi e protocolli stringenti. Quando c’era da sospendere, anche se il Coni ci consentiva di proseguire, noi abbiamo sospeso perchè la salute dei nostri atleti viene prima dei sogni. Ora abbiamo una data, una luce in fondo al tunnel: il 23 Gennaio 2021 ! Riparte da Salerno la nostra missione in un campionato lungo e dalla formula super emozionante! Guardiamo a questo 2021 con grande speranza, vi promettiamo di farvi emozionare con una squadra giovane, forte e piena di talenti. Anche a distanza cerchiamo di mantenere viva la comunità del volley, la torcida biancoverde anche perchè la fase 2 di questo campionato sarà in Primavera quando siamo tutti convinti di poter tornare anche a sederci in tribuna per applaudire i nostri beniamini e fare del Palazzetto di Sorrento il nostro BUNKER

Spalla a Spalla

Auguri a tutti”