Pagani, lavori di pulizia su via Fontana

Proseguono, a Pagani, lavori per il decoro di diverse arterie. Sono stati appena ultimati i lavori di pulizia in corrispondenza del tratto stradale in Via Fontana, ai confini con Via Sanguette.

L’intervento è stato disposto dal comune dopo la segnalazione del presidente del consiglio Gerardo Palladino, ed è stato eseguito dai lavoratori dell’Aspa. Seguirà l’intervento per il ripristino del manto stradale.

“Stiamo pianificando un lavoro di manutenzione generale delle strade cittadine – afferma il sindaco Lello De Prisco – anche le più periferiche, che preveda anche il monitoraggio delle stesse attraverso impianti di videosorveglianza”.

ANNAVELIA SALERNO RADIOALFA