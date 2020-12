Pagani, il ricordo di Marcello Torre a 40 anni dall’omicidio. Era un sindaco e un uomo buono

Costiera amalfitana piange e ricorda Marcello Torre il sindaco di Pagani ucciso dalla camorra . Il sacrificio di Torre non è stato dimenticato da noi di Positanonews , abbiamo conosciuto e apprezzato la famiglia Torre in Costa d’ Amalfi a loro va il nostro pensiero anche il Covid non deve fermare la memoria. Quarant’anni fa la camorra trucidò il sindaco che provò a cambiare la città. Era una persona perbene, il paganese Marcello Torre. Di professione avvocato penalista, impegnato in politica fin da giovanissimo con la democrazia cristiana, di fede cattolica, arrivò al ruolo di primo cittadino della sua città animato da una passione destinata ad ucciderlo, in un attentato di matrice camorristica, all’indomani del terremoto: dopo l’elezione nel luglio 1980, il 23 novembre successivo si ritrovò ad affrontare il sisma dell’Irpinia, momento di congiuntura decisivo per il delitto maturato il successivo 11 dicembre, quando l’avvocato fu ucciso da un commando criminale che lo aspettava fuori dalla sua villa.

L’otto dicembre un avvertimento aveva riguardato la moglie, Lucia De Palma: un colpo di lupara, esploso in aria all’esterno dell’abitazione, le aveva lasciato dei pallini di piombo sulla giacca. Torre, scrive Alfonso T. Guerritore sulla Città di Salerno, in quei giorni era impegnato personalmente nell’assistenza ai suoi cittadini, guidava un’amministrazione comunale monocolore Dc, col ministro paganese Bernardo D’Arezzo nel ruolo di dominus della politica sul territorio provinciale. Soprattutto, Torre era stretto tra i fuochi della gestione locale del partito, corresponsabili del suo evidente isolamento, in contemporanea all’azione di forza dei gruppi criminali. Prima della sua esecuzione, erano stati uccisi a Pagani il sindacalista e cuoco Antonio Esposito Ferraioli e l’avvocato Michele Buongiorno, con la stessa arma, senza colpevoli.