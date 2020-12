Pagani: 12 positivi all’ospedale Tortora. Il Covid arriva nel reparto tumori

Bisogna considerare che tutti i ricoverati al loro ingresso in reparto erano stati sottoposti a tampone e tutti erano risultati negativi al coronavirus. Il rischio ora potrebbe riguardare una scongiurabile positività tra altri operatori sanitari. In caso di nuovi casi di positività tra gli infermieri, è probabile l’arrivo di rinforzi già addestrati alla gestione di pazienti delicati come i malati con patologie ematologiche. Intanto, le attività procedono regolarmente in day hospital con gli accessi, come previsto dai pro- tocolli nazionali, regolamentati secondo le norme anti-Covid.

Il reparto è stato blindato, in attesa di poter dimettere i pazienti quando si negativizzeranno. Eventuali nuovi ricoveri saranno effettuati in altri reparti della struttura ospedaliera della città di Sant’Alfonso de’ Liguori, si esclude il trasferimento altrove. Uscito indenne dalla prima ondata della scorsa primavera di coronavirus, il reparto di Ematologia deve ora fare i conti con questa “crisi” di dieci positivi su tredici pazienti ricoverati. Da oggi, assicurano dall’unità operativa complessa del “Tortora” di Pagani, l’accesso in ospedale sarà ancora più controllato, con l’attivazione di filtri ulteriori e l’utilizzo di altre precauzioni. L’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani è una struttura già iper monitorata, forse anche per questo finora non c’erano state crisi dovute al “mostro invisibile” che sta piegando le gambe al mondo.