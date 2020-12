Padre Enzo Fortunato, originario di Scala in costiera amalfitana, giornalista e direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi dove attualmente vive, condivide sulla sua pagina Facebook un suggestivo video del Natale di Francesco, con cui Assisi si trasforma in un presepe itinerante. Un presepe di luce che vuole riportare alle origini la festività del Natale, con un’attenzione anche a chi è lontano e non potrà visitare la città grazie al sito www.nataledifrancesco.it

Rivive il Natale di Francesco negli affreschi di Giotto proiettati sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi: tradizione e modernità si incontrano nella spiritualità francescana. Un Natale speciale quello di quest’anno che rivivrà proprio nel Presepe inventato dal Santo di Assisi.