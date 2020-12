P.F.R. Post Fata Resurgo: Esordio discografico del duo composto dal rapper Mauro Marsu e dal musicista Salvatore Torregrossa

Link Spotify



P.F.R. (Post Fata Resurgo) è un progetto che omaggia e incarna musicalmente quel “Post Fata Resurgo”, da sempre motto della città di Castellammare di Stabia (NA).

Il duo è formato dal rapper/MC Mauro Marsu, (frontman dei Resurrextion dal 2002) e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa, che spazia tra tastiere, chitarra, sax, tromba, basso, fisarmonica, percussioni e tutto ciò che suona.

I due artisti, dopo aver collaborato per il disco “Prima dell’alba”, per il brano “HavaNapolis” (col cubano Alex Acosta) e dopo varie collaborazioni in “lockdown”, hanno deciso di dar via a un progetto condiviso. Sono quindi al lavoro per un album che metta al centro testi rap forti e decisi, impreziositi da basi suonate da Salvatore con atmosfere innovative, in una commistione di molteplici influenze musicali.

Una musica catartica, provocatoria, liberatoria.

ASSAGGI uscirà accompagnato dai videoclip di Veleno (girato da Maurizio “Zelo”) e ‘Ncroce (girato da Claudio Celentano) che saranno pubblicati su Youtube rispettivamente il 16 dicembre 2020 e ad inizio 2021.

L’EP è stato registrato nel “Sanamusica Studio” di Salvatore Torregrossa.

Mix e master sono stati curati da DJ Spider.

Nel 2021 è prevista l’uscita del disco, con 12 tracce in programma, che si prefissano di affrontare varie tematiche in modo schietto, diretto e allo stesso tempo intriso di continui rimandi e citazioni al vissuto e alle influenze culturali e musicali del duo.

TRACKLIST COMMENTATA

“Assaggi” si apre con Veleno, pezzo manifesto del duo, impreziosito nel ritornello dalla voce di Rosalba Alfano, che chiarisce l’intento e l’uso dei “versi al veleno” nel testo:

“Veleno Veleno spezzammo sti catene

nuje cu na canzone vuje a comme vene

Veleno Veleno pe’ juorne cchiu belle

scetammece d”o suonno fratielle e surelle

Veleno Veleno spezzamme sti catene

nuje cu na canzone vuje a comme vene

Veleno Veleno quanne chiureno ‘e porte

e vulisse truvà pace ‘na pace senza morte”

Il brano, dal testo forte e provocatorio, come vari passaggi del disco, offre diversi piani di lettura.

Ad esempio, in questo ritornello, il verso esortativo “scetammece d”o suonno fratielle e surelle”, oltre ad essere di immediata lettura, rimanda anche alla tradizione stabiese della “dodicina”, quando dal 26 novembre all’8 dicembre, la città è svegliata all’alba da cantori che, al grido di “fratielle e surelle”, esortano i fedeli a recarsi in chiesa per la recita del Rosario.

L’EP prosegue con “’Ncroce”, un brano fortemente critico e spirituale al tempo stesso

“N’atu Gesù Cristo ‘ncroce cu nu filo ‘e voce

More senza colpe ‘o finale sta vota nun è doce

L’esempio n’è bastata ma che ce ammo ‘mparato?

More nu crestiano mentre l’ammanca ‘o sciato”

che nel ritornello esorta alla ricerca della versione migliore di sé

“…Purtammo ‘na croce ‘o ssaje pecchè?

Pecchè ‘i ‘a cercà ‘o mmeglio ‘e te

‘i ‘a luttà p”o mmeglio ‘e te

Si cade te sose ‘o mmeglio e te

‘O mmeglio ‘e te ‘o mmeglio ‘e te”

L’ultimo assaggio è “Il Rap degli scugnizzi”, un omaggio alla Rumba degli Scugnizzi di Raffaele Viviani, il grande artista di origini stabiesi.

In questo caso, un brano che musicalmente può sembrare un “divertissement d’intrattenimento”, musicalmente ricco di influenze musicali e omaggi alla tradizione, è un fiume in piena di versi forti e provocatori.

Se nella Rumba c’è chi ha perso l’orologio “O rilorgio, mo capisco,pecché ‘o cerco e nun ‘o trovo.

Steva appiso. E’ ghiuto ô ffrisco, c’è rimasto sulo ‘o chiuovo”, in ottica “Post Fata Resurgo” il chiodo diventa modo per “battere e portare il tempo”:

“Si s’hanno futtute ‘o tiempo ribaltammo ‘o tavulo

nun firmà carte cu sti scarte ‘e diavole

‘o rilogio si n”o truove puorte ‘o tiempo cu nu chiuovo

piant”o nterra meridiana va vedenne QuiSiSana”

INFO E CONTATTI:

pfrpostfataresurgo@gmail.com

Facebook/Spotify/YouTube: P.F.R. Post Fata Resurgo

Instagram: pfr_postfataresurgo