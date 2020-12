Out of Covid – Art Atelier, iniziativa delle Associazioni Culturali Mega Art e Neoartgallery, a cura di Giorgio Bertozzi, Claudio Giulianelli, Ferdan Yusufi.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Le Associazioni Culturali Mega Art e Neoartgallery presentano Out of Covid – Art Atelier.

L’Arte al tempo Covid.

Una iniziativa delle associazioni culturali Mega Art e Neoartgallery.

A cura di Giorgio Bertozzi – Claudio Giulianelli – Ferdan Yusufi

Ecco la scheda dei curatori:

Stiamo vivendo un periodo di sospensione dovuto alla diffusione della pandemia che ci induce a comportamenti desueti dalle nostre abitudini e con il pericolo di perdere i contatti.

Il Covid ci tiene chiusi nelle case ed in noi stessi rendendo difficile alimentare la nostra vena creativa.

Tuttavia, a differenza degli altri eventi nefasti che hanno interessato il nostro mondo in passato: guerre, catastrofi naturali, epidemie… questa volta abbiamo a disposizione uno strumento che ci può proiettare nel futuro, la rete internet, che ci consente di poter raggiungere i nostri contatti, di poterne stabilire nuovi e di sostenere la nostra vena creatività.

Mega Art e Neoartgallery presentano Out of Covid – Art Atelier, mostra collettiva, online in diretta, con la quale gli artisti “rispondono” al 2020, l’anno del Covid, condividendo con il pubblico i sentimenti, le idee, le emozioni, i progetti, la voglia di andare oltre, questo, nonostante le attuali difficoltà, nonostante la devastazione che la pandemia del Covid ha portato nel mondo con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti.

La comunità degli artisti ha deciso di uscire da questo periodo di indeterminatezza facendo ricorso al più potente strumento che la modernità ci fornisce: Internet, strumento che ci consente di proiettare nel futuro mediante l’utilizzo di una piattaforma per la stabilizzazione dei contatti e la creazione di nuovi rapporti di cui Out of Covid – Art Atelier è il primo passo.

La nostra iniziativa è tutta online in diretta con artisti e ospiti, catalogo sfogliabile in web e galleria 3D, il tutto per rilanciare la circolazione delle diverse produzioni artistiche.

Artisti in Mostra: Sevim Arslan, Seren Ceren Asyali, Barbara Berardicurti, Santo Caglioti, Claudio Castellani, Reşat Ceylan, Iure Cormic, Domenico D’Aria, Vincenzo Di Biase, Samuel Di Mattia, Mauro Filigheddu, Paolo Gheri, Nezihe Gökçe, Jagi, Serdal Kesgin, Sheida Khosrojerdi, Luigi Latino, Livio Lopedote, Franco Margari, Antonio Marino, Laura Migotto, Nicola Morea, Claudio Orlandi, Dilek Özmen, Felice Pedretti, Sandro Perelli, Ivano Petrucci, Viviana Pisanelli, Elide Pizzini, Giorgio Pugliese, Antonio Ricci, Stefania Rinaldi, Maria Teresa Sabatiello, Piero Sani, Hilmi Şimşek, Stefania Galletti, Valter Vari.

Sarà proposto al pubblico un catalogo di opere realizzate dagli artisti nel corso del 2020.

Il prezzo stabilito delle opere, solo per questo particolare evento espositivo, è contenuto nel limite massimo di 995 euro.

Out of Covid – Art Atelier Online Venerdì 18 dicembre 2020 ore 16.00 (Italy Time).

Prenotare la partecipazione scrivendo indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare a: info@neoartgallery.it; megaartassociation@gmail.com;