Ospedale di Sorrento: un ringraziamento all’anestesista Ersilia Trapani, arrivata volontariamente per cercare di salvare il reparto di Rianimazione.

Arriva una nuova anestesista ma non basta a far rientrare l’emergenza negli ospedali della Costiera: si tratta di Ersilia Trapani, che con il suo sacrificio sta contribuendo alla salvezza dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Ha scelto di andare a Sorrento anche se già lavorava in un ambiente dove aveva consolidato rapporti ed amicizie, in un clima lavorativo già organizzato, per andare incontro alle esigenze dell’ospedale di Sorrento. È stata lei a compiere una scelta volontaria, nessuno avrebbe potuto obbligarla, per svolgere un servizio per la comunità.

Ci sono molte persone, di cui neanche si conoscono il nome ed il cognome: dietro ogni sigla, dietro ogni numero, dietro ogni definizione, c’è sempre una persona che svolge un grande lavoro per noi.

Noi di Positanonews siamo andati in ospedale per capire cosa stesse effettivamente succedendo: lei si è prestata a ciò, nonostante il suo lavoro altrove, per cercare di contribuire con la sua presenza alla possibilità di riaprire la Rianimazione.

Un enorme grazie da Positanonews.