Orgoglio per Ravello e la Costa d’ Amalfi, Elena Amalfitano miglior manager Under 44 del Centro Sud. Dalla Città della Musica in Costiera amalfitana, dopo il Liceo Marini ad Amalfi, dalla Campania al mondo . Non è nuova a riconoscimenti , ma , come ha detto nell’intervista al quotidiano del Sud che alleghiamo , non rinuncia a essere “moglie e mamma.. ho un figlio di 3 anni che ha bisogno di attensioni”. Interessante poi la riflessione sulle barriere di genere che ancora esistono “Siamo al 30%…”, ma che ha trovato minori negli ambienti lavorativi che ha affrontato . Alla giovane Elena Amalfitano vanno i complimenti dì Positanonews, anche per aver dato lustro alla nostra terra dove è nata ed ha frequentato gli studi fino alla maturità liceale per poi approdare alla Sapienza a Roma, dalla quale, appena laureata, è passata al mondo dell’impresa e del lavoro bruciando le tappe, e passando in pochi anni attraverso tre diverse aziende per una progressione di carriera che l’ha portata a posizioni importanti velocemente in Octo Telematics, principale fornitore globale di servizi telematici e di soluzioni avanzate. Il papà Secondo Amalfitano ha pubblicato la notizia sul suo profilo con orgoglio e ne ha ben motivo ed anche a lui i complimenti di Positanonews.

