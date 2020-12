Oggi si festeggia Santa Lucia: le frasi più belle da dedicare. Oggi, domenica 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia, la santa che secondo la tradizione diffonde la luce. Si tratta sicuramente di una delle feste più sentite in Italia.

La leggenda narra di una bambina, adorata dai genitori e dai familiari, nata a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C., che a soli 5 anni perse il padre e con la madre Eutichia dedicò la propria vita interamente al culto di Gesù. Lucia cresce presto bella e ricca di grazia, e per questo motivo suscita l’amore di un giovane, il quale, ignaro del suo voto di povertà e castità, intende chiederne la mano alla madre. Quest’ultima ben presto si ammala gravemente ed è proprio durante un pellegrinaggio sulla tomba di S.Agata, nell’intento di chiedere la guarigione per la madre, che Lucia ha la prima visione del suo destino: diventare la martire di Siracusa. Nel 304 d.C. l’Impero romano emana un editto di persecuzione di tutti i cristiani e Lucia viene consegnata alle autorità per essere processata e fu presto condannata pubblicamente e giustiziata.

Il 13 dicembre del 304 d.C. Lucia cade esanime al suolo, ma la leggenda dice che, la sua anima, liberatasi dalle catene terrene, volò felice in paradiso.

Proprio per questo, saranno moltissime le frasi d’auguri che verranno scambiate, soprattutto in digitale, via chat e social, tenendo conto della distanza che ci separa a causa del coronavirus.

Ecco alcune frasi per gli auguri, a cominciare dalle parole firmate da Francesco De Gregori: “Santa Lucia, il violino dei poveri è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona perché vada lontano, fa che gli sia dolce anche la pioggia delle scarpe”. Decisamente apprezzabili anche queste parole proferite da Papa Francesco, che potrebbero essere usate come post social in particolare: “Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome “Lucia”: una persona è “luminosa” nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso”.

Oltre al proverbio più conosciuto – «Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia» – vi proponiamo questo un po’ meno noto: «Da Santa Lucia a Natale, il dì allunga un passo di cane». Poi c’è questa bella filastrocca: «Santa Lucia con il suo carretto / lascia a tutti un gioco e un dolcetto. / porta ai bambini tanti regali / tutti belli, tutti speciali».