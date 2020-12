Oggi Positanonews presenta il calendario 2021 e il Premio “Sportivo dell’anno”

Il 2020 volge al termine, con non poche difficoltà, ma siamo in dirittura d’arrivo. Oggi Positanonews, come ogni anno, presenterà il calendario ufficiale 2021. Si tratta di uno dei calendari più iconici degli ultimi anni: ogni mese è caratterizzato da una favola tratta dal libro Favolemia dell’attore-autore positanese Giuseppe Rispoli, sono stati scelti dall’autore i racconti che più si legano a Positano, affiancate dalle foto di Giuseppe Di Martino, Raffaele Di Martino VEP e Daniele Esposito, scelte per rappresentare le favole in immagini. Il ricavato delle vendite del calendario, ricordiamo, è destinato in sostegno della famiglia di Alvaro, che tutti conosciamo a Positano.

Insieme alla presentazione del calendario 2021, non poteva mancare l’assegnazione del Premio “Sportivo dell’anno” Positanonews 2020. Il nome è quello di Giovanni Fusco. Abbiamo raccontato diverse volte di lui, ricordato da molti per la pedalata in pellegrinaggio fino a San Giovanni Rotondo, 24000 metri all’andata, così come al ritorno.