Oggi papa Francesco compie 84 anni. Auguri!

Oggi il Papa compie 84 anni. Jorge Mario Bergoglio è nato infatti a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti piemontesi. Suo padre Mario è impiegato nelle ferrovie, la madre, Regina Sivori, si occupa della casa e dell’educazione dei cinque figli. Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969 per sei anni è provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Prima vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi arcivescovo coadiutore, il 28 febbraio 1998 alla morte del cardinale Quarracino gli succede alla guida della diocesi.

Creato cardinale nel 2001, viene eletto Papa il 13 marzo 2013. Come in passato Francesco vivrà la giornata odierna come se fosse un giorno come gli altri. Per noi invece il suo compleanno diventa occasione per dirgli una volta di più grazie e per accompagnarlo con la preghiera nel difficilissimo compito che il Signore gli ha affidato. Tanti auguri santità, da Avvenire e da ciascuno dei nostri lettori.

Tante le personalità che gli hanno voluto fare gli auguri. Fra queste il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che su Twitter ha scritto: “Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”.

Al Papa ha scritto anche il presidente Sergio Mattarella: “Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale”. E ancora: “Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l’incoraggiamento del Papa. I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera”.