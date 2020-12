Numero di contagi da record in Regno Unito. Scienziati chiedono nuovo lockdown

Record del numero di infezioni da Covid nel Regno Unito. Il numero di pazienti in cura per il Covid negli ospedali inglesi è più alto rispetto al picco precedente dello scorso aprile e ciò mette sotto pressione il servizio sanitario nazionale. Lo ha spiegato Huw Edwards nel presentare il servizio BBC News at Ten, con la relazione del redattore sanitario Hugh Pym. Alleghiamo il video dettagliato.

Nel Regno Unito sono state segnalate 40.000 nuove infezioni nel giro di 24 ore. Nel sud dell’Inghilterra i medici riferiscono che “il livello di necessità dei pazienti è incredibilmente alto”. Le condizioni in molti ospedali gallesi sono considerate “molto impegnative”, mentre i medici in Scozia dicono che c’è il pericolo che i servizi sanitari siano “sopraffatti”.

Il quadro è tale da spingere gli scienziati del Sage, il gruppo di monitoraggio indipendente, a sollecitare l’adozione di un lockdown nazionale in tutta l’Inghilterra. Attualmente, le misure di ‘tier 4′ -con la chiusura di negozi non essenziali e attività ricreative- riguarda solo Londra e una porzione del paese. Sicuramente ciò desta paura anche per l’Italia.