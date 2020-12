NoiSiamoilTurismo, la protesta degli operatori del settore turistico

Napoli – Ieri sul Lungomare è andata in scena la protesta dei gestori delle agenzie di viaggio e degli operatori del turismo contro la gestione alquanto deludente della crisi economica legata al Coronavirus in Campania. Diverse decine di addetti, tutti muniti di mascherine e distanziati, hanno manifestato in via Partenope esponendo lo striscione #noisiamoilturismo, a sottolineare se mai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di questo settore, che aveva contribuito a sostenere l’economia regionale in altri momenti di difficoltà: il calo dell’occupazione si è accentuato, registrando il -3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che si attestava intorno al -1,8. I gestori delle agenzie si sono dati appuntamento in piazza Vittoria per un sit-in alle ore 10. Gli operatori turistici hanno sottolineato la mancanza di aiuti concreti da parte di governo centrale e regionale. Sono dieci i mesi oramai di inattività forzata. I manifestanti hanno anche tenuto a precisare che sono scesi in piazza senza alcuna sigla e senza alcuna bandiera, ma solo ed esclusivamente come agenti di viaggio e come professionisti della filiera del turismo. Ai ristoratori e ai gestori dei bar dunque si aggiunge anche la protesta vibrante di un’altra categoria messa in ginocchio dalla pandemia e dalla mancanza di aiuti e prospettive per il futuro.

di Luigi De Rosa

(foto tratta dal web)