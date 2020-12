Nocera Inferiore, Polizia di Stato e Carabinieri arrestano rapinatore

Salerno. Nel tardo pomeriggio di ieri, verso l’ orario di chiusura degli esercizi commerciali, P.B. classe 1995, armato di pistola, irrompeva all’interno del Tabacchi “La Croce” ubicato in Nocera Inferiore (SA), perpetrando una rapina. Il giovane con pistola in pugno si faceva consegnare dal tabaccaio soldi e sigarette dileguandosi subito dopo.

Immediate ricerche condotte da Agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e da Militari dell’aliquota Radiomobile del locale Reparto Territoriale Carabinieri, consentivano di rintracciare, in un vicolo di Piazza San Mauro, il rapinatore, rinvenendo una pistola revolver calibro 380K di colore grigio, risultata essere una pistola a salve, nonché 248 euro in banconote e monete di vario taglio e 18 pacchetti di sigarette.

Il reo ammetteva da subito la rapina compiuta; gli Agenti, dopo aver notiziato ii P.M. di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che segue le indagini, lo associavano presso la Casa Circondariale di Salerno.