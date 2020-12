Da Rai News 24 arriva la notizia che tutto il mondo aspetta, Arriva il vaccino Pfizer nella lotta al Covid 19. Questa accadrà alla fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Più precisamente arriverà tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio. Regalo più bello di Natale non ci poteva essere. Adesso una luce si vede all’orizzonte. In pratica come avrebbe detto il grande Eduardo de Filippo ” A Nuttat sta pe passà”