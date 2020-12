Natale in streaming all\'Auditorium di Ravello

Queste feste natalizie stanno trascorrendo in maniera insolita come mai era accaduto . Questa guerra contro un nemico invisibile il Covid deve ancora essere vinta. Ma la somministrazione del vaccino lascia presagire una uscita da questo tunnel che ha cambiato la vita di tutti noi.

Cinema , teatri , chiusi e occasioni di socialità interrotte da una pandemia che ci ha trovato impreparati .

Il piano pandemico pare non era aggiornato .

La vita pare sospesa con tutte le limitazioni e le norme da osservare per evitare il contagio.

Sono quindi gradite sicuramente eventi come quello organizzato all’ Auditorium Oscar Niemeyer “Natale in streaming” . Il 2 gennaio verrà trasmesso il Concerto per il Nuovo Anno , il 6 gennaio il

Concerto per Epifania.

I concerti saranno visibili sul sito www. ravellofestival.com, sulle pagine social della Fondazione Ravello e sul portale cultura.regione.campania.it.

Valeria Civale