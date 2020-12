Natale in Casa Cupiello: doppio orgoglio da Castellammare, ecco i due stabiesi nel cast

Sono rivali in amore nel capolavoro di De Filippo. Nella versione per RAI 1, andata in onda questa sera, due attori stabiesi nel cast di “Natale in casa Cupiello”. Lo scrive il Corrierino.

È Antonio Milo, più volte scelto nelle fiction rai come Montalbano, ad interpretare il genero tradito di Luca Cupiello. Il protagonista che in tv ha il volto e la voce, poco convincente, di Sergio Castellito.

Alessio Lapice, è l’altro attore stabiese, che questa sera ha rivestito il ruolo di Vittorio, il vero amore, della figlia di Cupiello. Entrambi perfettamente nella tradizione di una delle opere più famose di De Filippo.