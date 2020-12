Roma – Il Pantheon voluto da Augusto e restaurato da Adriano tra i tanti segreti che cela ha quello di un’acustica straordinaria, tant’è che al suo interno, sono custodite le spoglie di uno dei più grandi compositori della musica barocca Arcangelo Corelli (1653 – 1713), ecco perché proprio il giorno di Natale alle ore 18:00 si terrà un concerto a lui ispirato. Chiamata a celebrare il famoso violinista di Fusignano, l’Orchestra del Roma Festival Barocco con sonate e concerti. Quest’evento musicale è uno dei nove programmati nell’ambito del progetto Mirabilia of Music – la Musica apre i Musei; per comunicare i Musei e le loro bellezze durante la chiusura e per far risuonare al loro interno la festosità del Natale e del potere della Cultura, musicale ed artistica insieme. Il direttore dei Musei Statali della Città di Roma, Mariastella Margozzi, insieme a Adriana Capriotti, Luca Mercuri, Matilde Amaturo, Maria Giuseppina Di Monte, direttori di: Galleria Spada, Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres, Museo Boncompagni Ludovisi, Museo Hendrik C. Andersen e Museo Mario Praz, accoglie all’interno di tutti i siti della DMS Roma, compresi il Parco di Veio, la Basilica di San Cesareo de Appia e il Museo nazionale degli Strumenti Musicali, la Musica per eccellenza, eseguita da gruppi musicali di qualità e prestigio che si esibiranno a porte chiuse nel rispetto delle regole anti Covid, dando vita a suggestivi incontri tra arte e musica, che saranno trasmessi attraverso una connettività diffusa. Passando per suggestive sonorità barocche come nel caso dell’appuntamento natalizio con le musiche di Corelli e l’universalmente amato genere classico, giungendo al jazz e alle moderne sperimentazioni. Il pubblico italiano riabbraccerà i Musei nel segno della fiducia nella continuità culturale e dell’accessibilità dei luoghi della cultura. Il Progetto culturale condiviso con la Direzione Generale Musei nella persona del Direttore Generale Massimo Osanna, è stato curato e organizzato, per conto della Direzione Musei Statali della Città di Roma, da Anna Selvi. L’intero programma con le date della messa on-line sarà fruibile sulle piattaforme social e siti web.

Per info ufficio promozione e stampa: dms-rm.ufficiosocial@beniculturali.it

Link di riferimento della trasmissione on line dei concerti:

https://www.youtube.com/user/luigidst/videos?view_as=subscriber

https://vimeo.com/user53129612

a cura di Luigi De Rosa

(foto d’archivio)