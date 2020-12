Natale a Positano: la messa della Vigilia in tutti i quartieri con gli zampognari e benedizione nel presepe di Fornillo in diretta su Positanonews

Positano, Costiera amalfitana . Oggi, 24 dicembre 2020, una Vigilia particolare a causa del Covid che speriamo sparisca al più presto, ma non manca l’atmosfera natalizia. Un’illuminazione mai così bella e gli eventi, anche se in streaming, per tenere vivo un paese che non si arrende. Ieri abbiamo premiato un simbolo della resilienza con il premio sportivo dell’anno di Positanonews e oggi Positanonews in diretta trasmetterà la benedizione del bambinello della Grotta di Fornillo, nel bellissimo presepe, uno dei presepi più belli della Campania, alle 16 con il parroco don Danilo Mansi e in presenza del sindaco Giuseppe Guida. Poi messe in tutti i quartieri con la gioia trasmessa dalla musica degli zampognari. La Messa di Mezzanotte del 24 dicembre verrà anticipata in modo che i cittadini possano rientrare in casa entro l’orario stabilito dalla normativa.

Ricordiamo che capienza massima è di 110 persone per la Chiesa di S. Maria Assunta in piazza Flavio Gioia, di 28 persone per la Chiesa del S. Rosario in piazza dei Mulini, di 70 persone per la Chiesa di S. Maria delle Grazie.

Giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale

Ore 5.30 Parrocchia S. Maria Assunta

Adorazione eucaristica e Confessioni

Ore 17 .00 chiesa S. Giacomo

Ore 17.30 chiesa Santa Margherita

Ore 18.00 chiesa nuova

Ore 19.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

Ore 8.30 chiesa nuova

Ore 9.00 chiesa Santa Caterina

Ore 9.30 chiesa Santo Rosario

Ore 11.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Sabato 26 dicembre

Ore 17.00 chiesa San Giacomo

Ore 17.30 chiesa Santa Margherita

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Domenica 27 dicembre Santa Famiglia di Nazareth

Ore 8.30 chiesa nuova

Ore 9.00 chiesa Santa Caterina

Ore 9.30 chiesa Santo Rosario

Ore 11.00 Parrocchia S. Maria Assunta

Celebrazione anniversari di matrimonio

Ore 18.00 Parrocchia S. Maria Assunta.