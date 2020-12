Il Preside emerito Lucio Scibilia, attivissimo membro dell’UNITRE di Piano, nonchè docente del corso di letture guidate, puntuale , per gli Auguri di Natale, legge alla festa un suo madrigale. Quest’anno l’incontro non si è potuto tenere, ma lo scambio di idee e di auguri si svolge sui social come WhatsApp o Facebook. Ed ecco che ci è pervenuto il suo scritto, che a dir poco, ha scatenato una ridda di commenti- applausi, tutti per questo lucidissimo novantenne che sa sferzarci o accarezzarci sempre con grande saggezza.

natale 2020