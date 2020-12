Napoli, Zielinski: “Da trequartista sono andato bene”

Zielinski: ”Real Sociedad? Abbiamo preparato bene la gara, speriamo di fare una grande gara, ma sappiamo che loro sono forti

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Real Sociedad. Queste le sue parole:

“Questo sarà l’anno della consacrazione di Zielinski? Cercherò di dare il massimo, partita dopo partita, al di là del ruolo. Ovunque il mister mi posizionerà, darò sempre il mio contributo ai ragazzi.

Da trequartista sono andato bene e spero di continuare così. Se sono al 100%? Mi sento bene, la mia condizione migliorerà.

Abbiamo fatto bene nelle ultime partite. Abbiamo una rosa ampia e di grande qualità. Speriamo di fare belle cose quest’anno. Spero di fare una grande partita. I nostri avversari sono forti, hanno giocatori di grande qualità.

La Real Sociedad è un’ottima squadra, sono certo che se la giocheranno. Speriamo di vincere.

Come abbiamo preparato la gara? L’abbiamo preparata bene, speriamo di fare una grande gara, ma sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grande qualità e stanno facendo ottime cose nella Liga, nonostante un piccolo calo ultimamente, ma sono un’ottima squadra, per entrambe è importante”. Conclude Zielinski.