NAPOLI SUONA ANCORA, questo il progetto sulla Musica presentato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli in collaborazione con Arealive, che coinvolgerà un centinaio di musicisti partenopei in rappresentanza di tutti i generi musicali: dalla trap al rock, dal jazz alla musica classica fino a quella popolare. Nel totale rispetto della normativa anti-covid, il PAN|Palazzo delle Arti Napoli diventerà per alcuni giorni il quartier generale dei migliori musicisti della città, con le esibizioni degli artisti riprese e registrate da un team di professionisti i cui video saranno destinati alla fruizione gratuita dell’immenso pubblico della rete. Anche il Maschio angioino sarà un protagonista di questa operazione accogliendo sulle sue terrazze suggestivi dj set. Il progetto tenterà di colmare il vuoto ‘turistico’, usando i migliori talenti musicali partenopei come testimonial di luoghi di interesse storico – artistico, che attiravano, prima della pandemia da coronavirus, milioni di visitatori. ‘Napoli suona ancora’ vuole essere, in un momento di totale paralisi del comparto turistico e artistico, un’iniezione di fiducia e un sostegno economico alla categoria dei musicisti, dei cantanti, degli autori, dei tecnici del settore, azione che era nelle priorità dell’Assessorato che in questi mesi ha recepito le difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori organizzandosi con il Governo centrale in modo da offrire soluzioni di sostegno efficaci. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Eleonora de Majo, ha lavorato alacremente fin dal primo lockdown mettendo in piedi nel più breve tempo possibile un palinsesto culturale on line che ha raggiunto migliaia di utenti e fatto lavorare decine di artisti e personalità del mondo dello spettacolo, “distanti ma uniti“, questo lo slogan che è anche un mantra di incoraggiamento per tutti. Gli artisti annunciati, che si avvicenderanno sul palco del Palazzo delle Arti di Napoli, rigorosamente in streaming, i cui nomi possiamo già anticiparvi sono: Foja, Francesco Di Bella, Gianni Lamagna, Suonno D’Ajere, Comoverão, Andrea Tartaglia, Ars Nova Napoli, Fiorenza Calogero e Ernesto Nobili, Libera Velo e Gianluca Capurro, Francesco Lettieri, Mariano Lieto, Damiano, Ascapece, Paolo Del Vecchio e Luca Urciuolo.

(foto e info tratte da www.facebook.com/napolisuonaancora/)

a cura di Luigi De Rosa