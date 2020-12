Napoli, si pensa sempre ad Emerson Palmieri. Le ultime

Napoli – De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per portare a Castelvolturno Emerson Palmieri, un rinforzo per la fascia sinistra. Bisogna trovare una formula per convincere il Chelsea

L’organico del Napoli necessita di un ritocco per poter affrontare, nel migliore dei modi, le tre competizioni in cui la squadra azzurra è ancora in corsa e dimostrare di essere molto competitiva su tutti i fronti.

Non da oggi, il ruolo di laterale basso sulla fascia sinistra non è sufficientente coperto a causa del lento recupero di Ghoulam e delle non convincenti prestazioni di Mario Rui ed Hysai che non riescono a fornire continuità e ottime prestazioni in linea con le ambizioni della squadra azzurra.

Mentre il reparto avanzato attende il rientro di Osimhen, tralasciando che forse anche il centrocampo avrebbe bisogno di un altro calciatore in grado di eseguire le due fasi (propositiva e di filtro a protezione della difesa), occore, nell’immediato, provvedere almeno al terzino sinistro.

Sport Mediaset riferisce che Rino Gattuso non ha ancora scartato il regalo di Natale per il suo Napoli. De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per portare a Castelvolturno Emerson Palmieri, un rinforzo per la fascia sinistra. Bisogna trovare una formula per convincere il Chelsea a cedere il terzino italo-brasiliano ex Roma e svariate volte vicino all’Inter di Conte. La valutazione è di 10 milioni di euro e l’idea è quella di portarlo in prestito, anche se a Londra vorrebbero cederlo a titolo definitivo.