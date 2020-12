Napoli, San Gennaro: il 16 dicembre è il giorno del miracolo laico

Napoli. Il 16 dicembre di ogni anno è il giorno del cosiddetto ‘miracolo laico’ di San Gennaro. Anche in questa occasione, infatti, si scioglie il sangue del patrono di Napoli. Il miracolo è avvenuto anche oggi. Il prodigioso evento si ripete dal 16 dicembre del 1631, giorno in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare una violentissima eruzione del Vesuvio che minacciava di raggiungere la città.

Dall’anno successivo venne celebrato il prodigio del Santo che protegge la città. Una celebrazione intima ma aperta alla città che si svolge nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, di proprietà del popolo di Napoli; non a caso gli stemmi con i colori del Comune (giallo e rosso napoletano) sono raffigurati in ogni angolo della Cappella a rimarcare la titolarità laica di questo luogo di culto. L’appuntamento è domani, alle ore 9.30 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro alla presenza dell’abate Monsignore e dei membri della Deputazione.

Quanti sono i miracoli di San Gennaro?

Anche se la Chiesa Cattolica li definisce non miracoli ma “prodigi”, gli eventi della liquefazione del sangue di San Gennaro conservato nelle ampolle custodite al Duomo di Napoli sono tre all’anno. Il principale cade il 19 settembre in Cattedrale, nel giorno di San Gennaro Martire. Poi c’è la liquefazione che cade il sabato che precede la prima domenica di maggio con la processione fino a Santa Chiara, e, per finire, il 16 dicembre.