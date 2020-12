Napoli-Sampdoria è stata sempre na D10S e partita !

Oggi in serie A esordisce lo stadio Diego Armando Maradona. Stadio nominato cosi per ricordare ed omaggiare colui che in 7 anni ha regalato le gioie più belle e le emozioni più grandi alla torcida azzurra. Lo s’inaugura contro la Sampdoria di Quagliarella ex azzurro e traditore a vita di quella maglia che Diego onorò sempre. Napoli – Sampdoria, scherzo del destino, è sempre stata la partita di re Diego. La prima rete di Maradona arrivò alla seconda giornata su calcio d rigore.

Fu l’inizio di un lungo amore tra il nino de oro o il pibe de oro ed il pubblico ,, sia quello che affollava i gradoni dell’allora San Paolo sia quello che per le radiocronache mitiche ed emozionati di Antonio Fontana sia attraverso la mitica radio trasmissione ” Tutto il calcio minuto per minuto.”. Poi nell’anno successivo il Napoli vinse per 3-0 prima che D10S volasse verso la gloria mondiale conquistata da solo a Messico 1986. Ritornato dalla gloria messicana Maradona trionfò a casa sua a Napoli il primo scudetto della storia azzurra. Uno dei tanti mattoni che Diego mise nella conquista di quel tricolore fu un goal alla Sampdoria che raddrizzò un la situazione complicata che si venne a creare dopo il goal di un tale Lorenzo. Diego lo segnò di testa su lancio rasoterra e preciso di Renica. Bistazzoni protestò a lungo perchè credette nella mano di D10S.. La ferita all’occhio sinistro confermava l’ipotesi che Diego avesse segnato con la testa.

Dopo due anni che Maradona non segnò alla Samp si giunse al campionato 1990-91. Un Maradona stanco e abbattuto da tanti problemi affronta e segna contro la Samp in Coppa Italia. Nell’ allora stadio San Paolo segnò l’ultimo goal casalingo contro la Doria.

Con quel goal si conclusero 7 lunghi magnifici anni di re Diego con la maglia del Napoli. Maglia e città che Diego ha sempre onorato anche dopo che quella bella avventura finisse. E’ per questo motivo che oggi Napoli-Sampdoria si gioca nello stadio Diego Armando Maradona che ufficialmente da oggi sarà il tempio di D10S.