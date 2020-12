napoli-real-Sociedad:-probabili-formazioni-ed-altro

Napoli-Real Sociedad: tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida di Euopa League decisiva per il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronta il Real Sociedad, gara valida per il girone F di Europa League e decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione continentale. Alle ore 18.55 nell’impianto di Fuorigrotta, gli azzurri dopo aver sconfitto, in campionato Ro,a e Crotone, si apprestano a disputare un match fondamentale per il prosieguo della stagione in corso. Gli azzurri fin qui hanno collezionato 10 punti e guidano la classifica del Gruppo F. Il Napoli ha ancora bisogno di un punto per avere la certezza di qualificarsi ai sedicesimi di finale, in quanto sia gli spagnoli, avversari di stasera, che l’AZ Alkmaar occupano il secondo posto con otto punti.

Questi i calciatori convocati da Gattuso:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

Napoli-Real Sociedad: dove vederla in tv e in streaming

Napoli-Real Sociedad è in programma alle ore 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Sociedad

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Contini, Ghoulam, Manolas, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; William José, Isak. ALL.: Alguacil.

A DISP.: Ayesa, Zaldua, Sagnan, Gorosabel, Aihen, De Zarate, Januzai, Merquelanz, Lopez, Zubimendi, Bautista.

ARBITRO: Grinfeld (Isr)

GUARDALINEE: Hassan e Yarkoni.

IV UOMO: Leibovitz