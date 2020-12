Napoli-Real Sociedad: Le formazioni ufficiali

Anche a Napoli, allo stadio “Diego Armando Maradona”, si gioca alle 18.55 in questa sesta giornata della fase a gironi di Europa League (clicca qui per il LIVE della gara!): gli azzurri di Gattuso vanno a caccia della qualificazione nella sfida contro la Real Sociedad. Rispetto alle attese non c’è Politano nell’undici, ma Lozano, che si affianca a Zielinski e Insigne nel trio dietro Mertens. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, Monreal; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè.

Allenatore: Imanol Alguacil.