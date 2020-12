Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: “Il sangue è solido”

Napoli. Con un precedente articolo abbiamo ricordato ai nostri lettori che il 16 dicembre di ogni anno è il giorno del cosiddetto ‘miracolo laico’ di San Gennaro. Anche in questa occasione, infatti, si scioglie il sangue del patrono di Napoli. Il prodigioso evento si ripete dal 16 dicembre del 1631, giorno in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare una violentissima eruzione del Vesuvio che minacciava di raggiungere la città.

Oggi, però, il miracolo non si è ripetuto. L’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato che per ora il miracolo non si è rinnovato al termine della messa celebrata alle 9 sull’altare del Duomo: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte – ha spiegato l’abate – il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido”. E sui social, come era scontato, credenti e laici hanno cominciato a postare le loro considerazioni di vario genere.

Intanto, neppure al termine della seconda messa il sangue di San Gennaro si è sciolto. Proseguono nella Cattedrale le preghiere dei fedeli che attendono l’annuncio. Alle 12 la teca sarà riportata nella Cappella del tesoro e sarà nuovamente ripresa alle 16.30. Alle 18.30 sarà celebrata un’altra messa alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, durante la quale i fedeli sperano che sia dato loro e alla città tutta l’annuncio dell’avvenuto miracolo.