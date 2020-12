Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte. Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Giovedì 3 Dicembre 2020 – Giornata internazionale delle persone con disabilità

Nuova rubrica digitale e podcast audio per non vedenti e ipovedenti sul sito del Museo e Real Bosco di Capodimonte e sui profili social – www.museoboscocapodimonte.beniculturali.it

Le restrizioni Covid e i periodi di chiusura al pubblico dei musei non hanno minato il saldo legame tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e i visitatori con disabilità, un’attenzione forte testimoniata dai tanti percorsi tattilo-narrativi “Capodimonte tra le mani” alla scoperta degli Appartamenti Reali e della Galleria delle Arti a Napoli, organizzati da un decennio dai Servizi educativi in collaborazione con il Servizio di Ateneo per Attività di Studenti con Disabilità (SAAD) dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito della rete “Napoli tra le mani” diventata poi “Campania tra le mani”.

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, sarà lanciata sul sito web ( www.museocapodimonte.beniculturali.it e sui canali social del Museo una nuova rubrica con podcast audio per rendere comunque accessibile l’arte a tutti, nonostante la chiusura fisica degli spazi museali.

Il Busto di Giuseppe Verdi di Gemito o la Flagellazione di Cristo di Caravaggio, per citare solo alcune delle opere, saranno fruibili da tutti anche a distanza.

Le registrazioni audio sono state curate dal Centro Nazionale del Libro Parlato “F. Fratta” dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti presieduta dal dott. Mario Barbuto, mentre ai testi delle schede di accompagnamento hanno collaborato l’associazione FIADDA onlus- Campania, sotto il coordinamento generale del SAAD.

Per informazioni e per prenotazioni (sperando di poter riprendere presto le visite fisiche al museo) scrivere a campaniatralemani@gmail.it o chiamare al numero 081 2522371.