Napoli. “La Collezione Valenzi si racconta”

Articolo di Maurizio Vitiello – “La Collezione Valenzi si racconta”

Giornata del Contemporaneo 2020

“La Collezione Valenzi si racconta”

dal 5 all’11 dicembre 2020

una settimana di incontri in streaming sull’arte contemporanea.



In occasione della sedicesima edizione della Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI, la Fondazione Valenzi promuove una settimana di incontri in streaming per raccontare alcune opere della Collezione Valenzi.

Anche quest’anno la Fondazione Valenzi prende parte alla Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – in collaborazione con il MiBACT e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A causa dell’emergenza pandemica, l’attuale edizione sospende il format tradizionale a favore di una fruizione online con un palinsesto di attività digitali cui prenderanno parte oltre 500 realtà e il cui elenco è presente sul sito www.amaci.org

La Fondazione partecipa all’iniziativa attraverso un ciclo di appuntamenti dedicato ad alcune delle opere della Collezione Valenzi che andrà in onda sulla pagina Facebook dal 5 all’11 dicembre 2020.

In particolare, “La Collezione Valenzi si racconta” attraverso le opere e l’incontro degli artisti con la figura di Maurizio Valenzi.

Da qui, racconti e aneddoti di artisti come Aldo Zanetti, Vincenzo Aulitto e Fabio Rocca o l’intervista di Lucia Valenzi a Riccardo Notte, docente di antropologia all’Accademia di Belle Arti di Brera e figlio dell’artista Emilio Notte.

Una narrazione che si arricchisce anche della prospettiva curatoriale di Olga Scotto di Vettimo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Da seguire.

Maurizio Vitiello