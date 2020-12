Napoli, Insigne: “Maradona non si dimentica. Domani cercheremo a tutti i costi di fare risultato”

Insigne: “Maradona non si dimentica. Napoli, obiettivo Europa League”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, alla vigilia della trasferta contro l’Az ed in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

”Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai. L’Europa League è un nostro obiettivo. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare il risultato a tutti i costi. All’andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create”.

Dopo il 4-0 inflitto alla Roma domenica scorsa in campionato, la squadra azzurra si presenta all’appuntamento contro gli olandesi ed Insigne afferrma: “Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto”. Conclude Insigne.

AZ-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8. Per quanto riguarda lo streaming si potrà usufruire come sempre dell’app di Sky Go, utile per visionare la gara anche su dispositivi mobili quali computer portatili, tablet e smartphone. Ancora, si potrà utilizzare l’abbonamento a Now Tv con collegamento ad una Smart TV di ultima generazione.