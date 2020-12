Napoli. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte su Sky Arte.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il Museo e Real Bosco di Capodimonte su Sky Arte

Domani giovedì 10 Dicembre 2020, ore 21.15 su Sky Arte il documentario Musei – Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la voce narrante della Lella Costa repliche su Sky Arte (canali 120 e 400) venerdì 11 dicembre, ore 14.30, e sabato 12 dicembre, ore 19.55, disponibile su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now TV La serie MUSEI, produzione Sky Original dedicata alle più grandi istituzioni museali italiane, realizzata da 3D Produzioni per Sky Arte, con la regia di Giovanni Piscaglia, fa tappa al Museo e Real Bosco di Capodimonte, selezionato dalla Direzione Generale Musei del MiBACT, insieme altri luoghi della cultura che compongono le otto puntate di questa seconda edizione.

Domani giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 21.15, su Sky Arte (canali 120 e 400) andrà in onda il documentario su Capodimonte, la reggia-museo voluta da Carlo di Borbone per accogliere la collezione della madre Elisabetta Farnese e dare lustro al nuovo Regno.

Nella narrazione ampio spazio dedicato anche al Real Bosco che con i suoi 134 ettari circonda la reggia: grande parco urbano, gratuito, ma, anche, importante giardino storico.

Nelle parole del direttore Sylvain Bellenger la trasformazione in atto del sito reale verso un campus culturale multidisciplinare capace di valorizzare tutti gli edifici di epoca borbonica dislocati intorno alla Reggia, rilanciare l’antica Manifattura delle porcellane, valorizzare a pieno l’importante Gabinetto Disegni e Stampe e l’intera collezione attraverso una corposa campagna di digitalizzazione in atto.

Interviste anche alle curatrici Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo per scoprire la storia della Collezione Farnese e gli altri capolavori qui custoditi.

Nelle parole della restauratrice Angela Cerasuolo la passione per la cura delle opere d’arte e in quelle dell’architetto Anna Capuano la necessità di preservare i preziosi esotismi botanici presenti nel giardino anglo-cinese e la struttura geometrica del giardino tardobarocco.

Il documentario, con la voce narrante dell’attrice Lella Costa e immagini in tecnologia 4K, è disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now TV. Repliche su Sky Arte (canali 120 e 400) venerdì 11 dicembre, ore 14.30, e sabato 12 dicembre, ore 19.55.

Con l’iniziativa #CulturaContinua, Sky Arte mette a disposizione di tutti, in maniera gratuita, una parte del proprio palinsesto, rendendo accessibili a chiunque alcuni contenuti incentrati sul mondo del teatro, della musica e dell’arte in tutte le sue forme.

Sul video portale di Sky https://video.sky.it/arte e sul profilo Instagram di Sky Arte saranno disponibili gratis e per tutti gli episodi della serie Musei, che resteranno visibili per una settimana a partire dalla messa in onda.

Puntata da non perdere.

Maurizio Vitiello