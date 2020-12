Napoli . La Via della Felicità ripulisce le aree verdi della città di Napoli.

Qualche settimana fa i volontari de La Via della Felicità, si sono occupati di ripulire i rifiuti abbandonati nelle aree verdi delle Scale di San Pasquale in Corso Vittorio Emanuele a Napoli. La giornata di sabato non era bastata e i volontari sono dovuti tornare anche la mattina seguente, vista la massiccia quantità di rifiuti.

I volontari si sono ridati appuntamento Sabato 19 Dicembre dalle ore 10:00 nello stesso luogo, per raccogliere ancora altri rifiuti, ma sono rimasti sopresi nel vedere che, dopo i loro efficaci interventi, le scale non sono state più oggetto di abbandono di rifiuti. Infatti, si sono occupati di potare un albero che era in una posizione rischiosa e hanno messo una piccola barriera in un’aiuola sistemata nei precedenti interventi.

I volontari hanno deciso inoltre di non prendersi cura solo di quest’area ma hanno effettuato degli interventi, nelle scorse settimane, anche alle Scale della Principessa Jolanda al Tondo di Capodimonte e all’esterno del Parco Dei Quartieri Spagnoli, vicino all’ospedale militare.

I volontari si ispirano alla guida la buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che dice “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.”

La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La prima pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, con i 21 precetti fondamentali che guidano una persona ad un miglior tenore di vita.

I volontari vogliono invitare tutta la cittadinanza a partecipare, dedicando qualche ora alla settimana, per migliorare le condizioni del nostro pianeta.

Per maggiori informazioni o per partecipare scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiama il numero 393.287.9569 (Pascal).

Ufficio Stampa

La Via della Felicità

Sezione Campania