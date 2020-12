Napoli. De Magistris è salvo: «Scongiurato il commissario, risultato straordinariamente importante». «Abbiamo ottenuto un risultato che in questo momento è straordinariamente importante per la città: l’approvazione del bilancio. Lo abbiamo ottenuto per poco ma con un grande risultato politico e istituzionale e se non ce l’avessimo fatta oggi la città avrebbe avuto un commissario, un burocrate, un funzionario, ovviamente di tutto rispetto, ma che non avrebbe potuto fare altro che l’ordinaria amministrazione». Così in un video il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta il sì al bilancio arrivato in Consiglio comunale nella notte dopo una maratona di quasi 20 ore.

Un risultato senza il quale – sottolinea il sindaco – «la città in questo momento di emergenza sarebbe sprofondata nel baratro e alla pandemia sanitaria si sarebbe aggiunta una pandemia sociale ed economica ancora più grave con servizi non garantiti, stop alle assunzioni, e blocco dei bonus spesa per l’emergenza alimentare che non sarebbero potuti proseguire: un vero e proprio disastro».

Fonte Il Mattino