NAPOLI CON TANTI INFORTUNATI LOZANO E KK OUT CON IL TORINO

SITUAZIONE INFORTUNI CALCIATORI NAPOLI Distrazione di primo grado del retto femorale per il difensore senegalese, che resterà fermo per almeno 10 giorni, poi verrà valutato nuovamente. Trauma contusivo alla gamba sinistra per Lozano. Entrambi salteranno la sfida contro il Torino e rientreranno nel 2021

Si è concluso con la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio il 2020 di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese si è fermato nel corso del primo tempo della sfida contro i biancocelesti, accusando un problema muscolare. Il centrale del Napoli ha provato a rimanere in campo, ma al 55′ ha lasciato il posto a Kostas Manolas. Koulibaly si è sottoposto a esami strumentali che, come si evince dal report pubblicato dalla società azzurra, “hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro“. Almeno 10 giorni di stop per il difensore, che ha già iniziato il protocollo riabilitativo e salterà dunque la gara contro il Torino. Le sue condizioni verranno rivalutate all’inizio del 2021.