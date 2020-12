Napoli. CAFFE’ KAMO PROTAGONISTA DI UNA MISSION DI SOLIDARIETA’ PER IL NATALE.

Articolo di Maurizio Vitiello – CAFFE’ KAMO PROTAGONISTA DI UNA MISSION DI SOLIDARIETA’ PER IL NATALE.

Marizia Rubino, citando Papa Giovanni XXIII, ha precisato: “Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo.”

L’imprenditrice, proprietaria con il fratello Michele, della Projeko srl, titolare del brand Caffè Kamo, ha sostenuto, inoltre: “Forti di questa convinzione, si rinnova, da parte della nostra azienda, la mission di sostegno agli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, CTO), medici ed infermieri impegnati nella difficile lotta all’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. In vista del Santo Natale, come già avvenuto lo scorso marzo per la Pasqua, abbiamo donato le nostre miscele di caffè a marchio Kamo agli “eroi in corsia”, impegnati senza tregua a combattere il nemico invisibile che ha stravolto la vita dell’intera umanità. Il nostro è solo un piccolo gesto di gratitudine e di vicinanza a coloro che con spirito di abnegazione spendono la propria esistenza nelle corsie ospedaliere, regalando loro una piccola pausa con la degustazione di un buon caffè”.

In particolare, sono state donate dalla Projeko srl all’Azienda Ospedaliera dei Colli circa 24.000 cialde (nelle miscele Kamo Fuego e Kamo Deca) e relativi materiali di consumo.

Non c’è che dire per quest’esemplare sostegno.

Maurizio Vitiello