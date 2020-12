Napoli, 28 dicembre 1927: a distanza di 93 anni si verifica la stessa mareggiata

Napoli. A distanza di 93 anni è capitata esattamente la stessa cosa. Il 28 dicembre 1927, come dimostrano le foto di archivio che ci ha mandato Maurizio Vitiello, il lungomare di Napoli è stato duramente colpito da terribile mareggiate. Due giorni fa si è ripetuto lo spiacevole episodio. I segni della mareggiata di lunedì sera sono incisi nella carne della città, il dolore per la devastazione di gazebo e locali è inciso nella carne dei gestori che non sanno più come uscire da questo anno maledetto. I costi della ripresa dopo la tempesta non sono ancora stati quantificati: solo per i locali del lungomare si parla di più di 300mila euro, per risistemare lungomare, marciapiedi e banchine danneggiate saranno necessari milioni di euro.

Il Comune sta preparando una delibera per ottenere lo stato di calamità naturale, l’hanno chiesto con vigore i ristoratori ma a Palazzo San Giacomo già ci avevano pensato. Le associazioni di categoria implorano sussidi perché la crisi Covid ha tolto gli incassi, e il mare s’è portato via le strutture: ora non c’è più nessuna possibilità di ripartire senza sostegni economici. Nel frattempo la città cerca di ricominciare a vivere.