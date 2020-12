Morto di Covid Salvatore Imperato, il tassista del Vesuvio. Aveva 60 anni

Campania. Come molti tassisti raccoglieva le storie delle persone che portava nel suo mezzo, turisti di ogni paese del mondo, politici, vip e chiunque voleva andare a visitare il Vesuvio. E lo faceva sempre con gioia e spensieratezza. Purtroppo, però, questa notte la sua ultima corsa: il Covid lo ha ucciso all’ospedale San Leonardo di Castellammare. È morto a 60 anni Salvatore Imperato, tassista del Vesuvio noto a tutti per la sua solarità. Lascia la moglie e due figli.

«Ci ha lasciato stanotte, vinto dal covid, Salvatore – il ricordo di Luigi Luciani, vicesindaco di Ercolano e assessore al Vesuvio – da tutti conosciuto come Patty Pravo per le sue doti da performer, tassista storico del Vesuvio, amato dai cittadini, ma soprattutto dai turisti. Il transfer per il Vesuvio con te era uno spettacolo teatrale, pieno di racconti e divertimenti. Sapevi cantare e ballare, mi hai sempre regalato il tuo sorriso e il tuo sostegno. Mancherai a tutti, saremo vicini ai tuoi splendidi figli».