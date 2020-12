Monumento ai caduti in Guerra di Sanza: dal Cav. N. H. Attilio De Lisa i saluti all\'A.N.C.R. compreso Presidente Nazionale Cav. Gino Cheller e provinciale Sa Prof. Antonio Landi

Dal Cav. Attilio De Lisa Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (nata nel 1950 e dal 2002 in Piazza Aviere Angelo Ciorciari presso il Polifunzionale) insieme ai Soci tesserati del Vallo di Diano e Basso Cilento (San Rufo, Polla, Sala Consilina, Padula, Sassano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Sapri, Vibonati, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Alfano, Torre Orsaia, Tortorella) con l’elogio di aver ricevuto anche un Diploma di Fedeltà per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza firmato sia dall’ex Presidente Nazionale Commendatore Sergio Paolieri che da quello provinciale prof. Antonio Landi con i dovuti ringraziamenti.

SANZA AI SUOI EROI 1915- 1918

Monumento ai Caduti-a cippo

Monumento ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale

Autore: Fonderia Laganà

Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico territoriale

Soggetto: figura di soldato: fante

Localizzazione Campania (SA) – Sanza – Luogo di conservazione: Piazza XXIV Maggio – datazione: sec. XX 1925 1925 – Materia e Tecnica: pietra/ scultura/ incisione.

Descrizione: Monumento complesso composto da un basamento gradinato sul quale è sovrapposto un alto piedistallo che presenta sulla facciata principale un’epigrafe ed un bassorilievo marmoreo raffigurante lo stemma del comune posto all’interno di una corona di alloro. Lo stesso bassorilievo si ripete sul lato posteriore ma all’interno della corona di alloro è scolpito un elmo sovrapposto ad un fucile. Sui due prospetti laterali gli elenchi dei caduti della Grande guerra. In alto la statua in bronzo di un fante, realizzata dalla fonderia Laganà di Napoli, che sguaina lo spadino e con la mano sinistra impugna…

Infine il Sottoscritto ricorda all’amministrazione comunale di Sanza capeggiata dal Sindaco Vittorio Esposito compreso giunta e consiglio che al più presto e da tempo il monumento ai caduti va ripreso visto le pessime condizioni visibili a tutta la cittadinanza ed oltre.