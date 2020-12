Montechiaro (Vico Equense), auguri a Peppino Cilento per i suoi 69 anni. Uno degli ideatori dei presepi viventi e uomo di grande bontà

Montechiaro (Vico Equense). Oggi lunedì 28 dicembre Giuseppe Cilento, chiamato affettuosamente Peppino, compie 69 anni. Un traguardo importante per un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia.

Papà di 3 figli e nonno di 3 nipoti meravigliosi, Peppino è conosciuto e amato da tutti a Montechiaro. Innanzitutto per l’organizzazione dei giochi “Montechiaro si diverte” negli anni 80, a cui ha preso parte l’intera Penisola Sorrentina, e poi per l’ideazione dei primi storici presepi viventi nella ridente frazione di Vico. Oggi Giuseppe, felicemente in pensione, è in prima linea per l’impegno profuso all’interno del consiglio pastorale e per la diocesi montechiarese.

Un augurio di vero cuore. Ci vediamo l’anno prossimo per i primi 70 anni di Peppino!