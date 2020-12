Mistero a Salerno: suv si arena sulla spiaggia. Necessario intervento

Salerno: auto “parcheggiata” in spiaggia. Il curioso avvenimento questa mattina in via Leucosia, nel quartiere Mercatello, nella zona dove sono in corso i lavori per il ripascimento del litorale. Un suv di colore bianco è stato notato a riva da alcuni passanti e dagli operai impegnati nell’intervento di riqualificazione. Lo leggiamo sulla Città di Salerno.

E, nonostante le cattive condizioni del tempo, una folla di curiosi si è assiepata sul lungomare per assistere al curioso evento e alle operazioni di recupero della vettura. Resta un giallo come e soprattutto chi ha “parcheggiato” il Suv sulla riva della spiaggia di via Leucosia. Prima che le onde potessero trascinare il suv, uno degli escavatore utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori ha messo in sicurezza l’auto.