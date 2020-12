Minori, intervista al vice sindaco Bonito: “Stiamo ripulendo il lungomare. Per domani tutto finito”

Minori (Costiera amalfitana). Intervista di Positanonews a Sergio Bonito, vice sindaco del comune con deleghe al demanio, protezione civile, ambiente, viabilità e polizia locale. Gli abbiamo chiesto di commentare gli interventi per le spiagge e il lungomare piene di detriti, legname e rifiuti a causa delle mareggiate e del cattivo tempo.

“Sono già stati riempiti due camion e domani avremo l’intervento del ragno per liberare il lungomare dal legname che si è depositato. I danni del maltempo sono stati abbastanza notevoli. Per fortuna gli stabilimenti e il centro benessere erano montati. Anche delle cabine telefoniche sono state danneggiate, l’Enel però è intervenuto”. Segnaliamo ancora black out persistente in alcune zone di Minori.

Il cattivo tempo ha portato problematiche in tutta la Costiera amalfitana. Secondo la Protezione civile della Campania è previsto un peggioramento dalle 18.