Minori, interrotto il transito a causa del crollo di un edificio legato alla vecchia cartiera incendiata mesi fa

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Interrotto il transito a causa del crollo di un edificio legato alla vecchia cartiera incendiata mesi fa. A Minori, Costiera Amalfitana, è stata disposta la chiusura immediata del tratto di strada in via Pioppi, da Sammarco a via Auriola e viceversa a causa del crollo di un vecchio edificio. Il transito veicolare e pedonale è, dunque, impedito per via Villamena.

L’edificio interessato è legato alla vecchia cartiera che fu incendiata mesi fa nella cittadina della Costa d’ Amalfi

In esclusiva per Positanonews le immagini del crollo.

Questo quanto scrive l’Amministrazione Comunale:

Nel primo pomeriggio di oggi un crollo ha interessato buona parte delle Cartiere della Famiglia Amorino invadendo l’alveo del fiume Reginna Minor. Si sta approntando l’ordinanza che verrà immediatamente notificata ai proprietari per la pronta messa in sicurezza dell’intero edificio e lo sgombro immediato del materiale dall’alveo del fiume. La messa in sicurezza dell’intero edificio comportera circa una settimana di lavoro per cui la strada carrabile per Villamena rimarrà chiusa per motivi di sicurezza. Una riflessione sull’abbandono dei vecchi edifici va fatta è mai come in questo caso gli studi avviati dall’Amministrazione Comunale di Minori in stretta sinergia con L’ Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale sono di vitale importanza per dare forza e vigore ad imprenditori che vogliono investire e riqualificare importanti immobili nel nostro territorio.

Il sindaco Andrea Reale