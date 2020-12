Minori in lutto. A causa del Coronavirus ci lascia lo storico fotoreporter Mario Proto: aveva 67 anni. È morto a Roma lo storico fotoreporter del Corriere della Sera, Mario Proto. Aveva 67 anni e, a quanto si apprende, era ricoverato da tre settimane al Policlinico Gemelli in terapia intensiva, a causa di una polmonite da Covid-19. Anche Minori, in Costiera Amalfitana, lo piange: adottivo del luogo, infatti, aveva qui i suoi parenti e continuava a trascorrervi le sue vacanze.

Le sue fotografie hanno fatto la storia del giornalismo e hanno raccontato per immagini i casi più importanti di cronaca e cronaca nera a Roma e provincia Recentemente aveva lavorato sul caso dell’omicidio di Mario Cerciello Rega e una delle ultime fotografie racconta una Roma deserta in pieno lockdown.