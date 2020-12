Minori, il sindaco Reale: “Un cittadino positivo”. Il totale è di 4

Minori (Costiera amalfitana). Il sindaco Andrea Reale questa mattina pubblica degli aggiornamenti sulla situazione Covid.

In data odierna ci è giunta comunicazione di n. 1 nostro concittadino POSITIVO. Abbiamo già individuato la catena di contatti da sottoporre a test molecolare. Nonostante i risultati incoraggianti dei giorni scorsi è il caso di ricordare che è fondamentale rispettare i canoni di prevenzione ormai noti in special modo a quanto attiene gli incontri privati presso le abitazioni, che vanno assolutamente evitati tra persone non conviventi.

Non abbassiamo la guardia in questo particolare periodo.

Il Sindaco Andrea Reale